Potada Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi ülkeler kazanamadı

Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi. 1963'teki organizasyonda ev sahibi Brezilya zafere ulaştı. Yugoslavya'nın mutlu sona ulaştığı 1970 Dünya Kupası ise ev sahibi ekiplerin kazandığı son turnuva oldu.

Yugoslavya'nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 12 turnuvada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.

Ev sahipleri 5 kez final oynadı

Ev sahibi takımlar, kupada 5 kez final oynadı.

Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Kupaya 1954'te ev sahipliği yapan Brezilya, ABD'ye yenilerek ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası'nda ABD ile İstanbul'da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.

İlk 5 şampiyona Amerika kıtasında yapıldı

1950-1967 yılları arasındaki ilk 5 Dünya Şampiyonası, Amerika kıtasında gerçekleştirildi.

Bu ilk 5 organizasyonda Brezilya 2, Arjantin, Şili ve Uruguay ise birer kez katılımcıları konuk etti.

Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyon Yugoslavya'da

Amerika kıtası dışındaki ilk organizasyona, 1970'te Yugoslavya ev sahipliği yaptı.

Arjantin, Brezilya ve İspanya, kupanın ev sahipliğini ikişer kez üstlendi. Filipinler ve Japonya da bu seneki organizasyonla kupaya ikinci kez ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

Endonezya'nın ilk kez ev sahipliği şansı yakaladığı turnuvayı, Şili, Uruguay, Yugoslavya, Porto Riko, Kolombiya, Kanada, Yunanistan, ABD, Türkiye ve Çin ise birer kez düzenledi.

Asya kıtasında 4. kez yapılacak

Kupa maçları, Asya kıtasında üst üste ikinci olmak üzere 4. kez gerçekleştirilecek.

Bu kıtadaki ilk Dünya Kupası'na 1978'de Filipinler ev sahipliği yaptı. 2006'daki organizasyon Japonya'da, 2019'daki turnuva ise Çin'de oynandı.

Ev sahipleri ve şampiyonlar

Bugüne dek yapılan 18 şampiyonanın ev sahipleri ve şampiyonlar şöyle:

Yıl Yer Şampiyon 1950 Arjantin ARJANTİN 1954 Brezilya ABD 1959 Şili BREZİLYA 1963 Brezilya BREZİLYA 1967 Uruguay SSCB 1970 Yugoslavya YUGOSLAVYA 1974 Porto Riko SSCB 1978 Filipinler YUGOSLAVYA 1982 Kolombiya SSCB 1986 İspanya ABD 1990 Arjantin YUGOSLAVYA 1994 Kanada ABD 1998 Yunanistan YUGOSLAVYA 2002 ABD YUGOSLAVYA 2006 Japonya İSPANYA 2010 Türkiye ABD 2014 İspanya ABD 2019 Çin İSPANYA

FIBA Dünya Kupası'nda en çok şampiyon olan takımlar ABD ve Yugoslavya

Bu yıl 19'uncusu yapılacak organizasyonda ABD ve Yugoslavya, beşer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

2023 FIBA Dünya Kupası'nın favorilerinden ABD, Yugoslavya ile paylaştığı turnuva tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Tarihindeki ilk şampiyonluğunu Brezilya'nın ev sahipliğinde 1954'te gerçekleştirilen organizasyonda elde eden ABD, 1986 İspanya ve 1994 Kanada'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen şampiyonada, milli takımı finalde mağlup ederek kupaya uzanan ABD, 2014 İspanya'da bir kez daha şampiyon olmayı başardı.

ABD, turnuva tarihinde 3 kez gümüş, 4 defa da bronz madalya aldı.

Yugoslavya'nın da 5 şampiyonluğu var

Eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı Yugoslavya da 5 kez kazandı.

Yugoslavya, 1970'te Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda birinci şampiyonluğunu aldı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavya, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Geride kalan 18 turnuvada Sovyetler Birliği (SSCB) 3, Brezilya ve İspanya ikişer, Arjantin ise bir defa kupayı kazandı.

İlk şampiyon Arjantin

İlk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım, kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek ilk kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'de yapılan 16'ncı Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Türkiye'yi 81-64 mağlup eden ABD, bu kupayı 4'üncü kez kazanmayı başardı.

Son şampiyon İspanya

İspanya, Çin'de 2019'da düzenlenen son turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sekiz şehrin ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül 2019'da gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Arjantin ile karşılaşan İspanyollar, 95-75 galip gelerek tarihinin ikinci zaferini kazandı.

3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı

Dünya Kupası tarihinde 3 ülke, üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya da 1998 ve 2002'de şampiyonluk yaşadı. ABD ise 2010 ve 2014'te mutlu sona ulaştı.

Şampiyonalar ve ilk 3'ler

Bugüne dek yapılan 18 şampiyonanın tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle: