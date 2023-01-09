Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Portekiz Milli Takımı'nda Martinez dönemi
Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğüne Roberto Martinez'i getirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adamla, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde üç buçuk yıllık anlaşmaya varıldı.
Kulüp kariyerinde Wigan Athletic, Swansea City ve Everton'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika ile üçüncülük elde etmesine rağmen "milli takımın altın neslinde kupa kazanamadığı" gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.
2016'dan bu yana çalıştırdığı Belçika'yı 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasından üste çıkaramayan Martinez, sözleşme süresinin dolmasının ardından görevinden ayrılmıştı.
Etiketler: Portekiz
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