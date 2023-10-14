Plak Atışları Milli Takımı organizasyonu 4. bitirdi

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atıcılar, Osijek kentindeki organizasyona dünya sıralamasında elde ettikleri bireysel skorlar doğrultusunda oluşturulan takım puanlarına göre özel davetiye ile çağırıldı.

Takım halinde 4. sırada tamamladılar

Türkiye'yi ligde trap kategorisinde temsil eden Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Safiye Temizdemir ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, madalya karşılaşmasında İspanya’ya yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.