Grupta 3. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, liderliği rakibinden devraldı.

Müsabakaya iyi başlayan taraf olan Pınar Karşıyaka, M'Baye ile Triche'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 7. dakikada 15 sayılık (23-8) farka ulaştı. Yeşil-kırmızlı ekip, son bölümde hücumda etkili olamasa da periyodu 25-14 önde geçti.

İkinci periyodun başında Greenwood'la sayılar üreten konuk ekip, 14. dakikada farkı 5 sayıya kadar indirdi: 29-24. Kennedy ve Yunus'la farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, Semih Erden ile Onuralp Bitim'in de katkılarıyla devreyi 16 sayı farkla 47-31 üstün kapattı.

Üçüncü periyotta rakibine sadece 10 sayı şansı veren Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen, Morgan ve M'Baye'nin skorer oyunuyla son çeyreğe 71-41 galip durumda girdi.

Son periyotta da etkili oyununu devam ettiren yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 38 sayı farkla 92-54 galip ayrıldı.

Kaynak: AA