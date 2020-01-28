Grupta ilk 4 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, 29 Ocak Çarşamba günü konuk olacağı rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde liderliğini garantileyecek.

Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de oynanacak Enisey-Pınar Karşıyaka maçı TSİ 15.30'da başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, müsabaka için bugün özel uçakla Krasnoyarsk'a gidecek. Grubun diğer maçında ise Bahçeşehir Kolej, Hollanda'da Leiden'a konuk olacak.

Avrupa'da 220. randevu

Avrupa kupalarında 220. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 219 maçta 116 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 401 sayı atıp, potasında 16 bin 967 sayı gördü.