NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets'i deplasmanda 6 sayı farkla yenerek bu sezonki büyük çıkışını sürdürdü.

Sezonun 17. galibiyetine uzanan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 13 sayı, 7 top çalma, 6 ribaunt, JaVale McGee 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.

Paul, bu performansının ardından toplamda 20 bin sayı, 10 bin asist ve 5 bin ribaunt barajına ulaşan NBA'deki ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu sezon 6. kez kaybeden Nets'te all-star Kevin Durant 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, DeAndre' Bembry ile LaMarcus Aldridge 18'er sayıyla oynadı. James Harden ise 12 sayı, 13 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaptı.

Cavaliers'ın galibiyetine Cedi Osman'dan 10 sayılık katkı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Orlando Magic'i 105-92'lik skorla mağlup etti.

Bu sezon 10. kez kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 26 sayı, 11 asist, Jarrett Allen ise 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Milli oyuncu Cedi Osman da 22 dakika süre bulduğu maçta 10 sayı, 6 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 17. mağlubiyetini alan Magic'te Wendell Carter 19 sayı, 11 ribaunt, Robin Lobez 13, Franz Wagner 12 sayılık performans gösterdi.

İki uzatmaya giden maçta kazanan Timberwolves

Normal süresi 100-100 eşitlikle tamamlanan ve iki uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Philadelphia Sixers'ı 121-120'lik skorla geçti.

Sezonun 10. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 35 sayı, 8 asist, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards ise 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden Sixers'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) uzun bir tedavi sürecinin ardından atlatarak sahalara dönen all-star Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı.

Tobias Harris 17 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 9 asist, 16 dakika 51 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 7 sayı, 2 top çalma, 1'er ribaunt ve asistle maçı tamamladı.

Houston Rockets'ın konuk ettiği Charlotte Hornets'ı, normal süresi 135-135 eşitlikle sona ermesinin ardından uzatma sonunda 146-143 yendiği karşılaşmada, ev sahibi ekipte forma giyen Alperen Şengün ise 12 dakikada 5'er sayı ve ribaunt, 4 asist, 2 blokluk performans gösterdi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 120-121 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 107-113

Atlanta Hawks-New York Knicks: 90-99

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 146-143 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 105-92

Chicago Bulls-Miami Heat: 104-107

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 114-120

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 127-105