Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pedri 2026'ya kadar Barcelona'da
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Pedri'nin sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.
Serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olarak belirlendiği Pedri için yarın imza töreni düzenlenecek.
İki yıl önce Las Palmas takımından Katalan ekibine transfer olan Pedri, tüm kulvarlarda 56 maça çıktı ve 4 gol attı.
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