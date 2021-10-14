Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

Serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olarak belirlendiği Pedri için yarın imza töreni düzenlenecek.

İki yıl önce Las Palmas takımından Katalan ekibine transfer olan Pedri, tüm kulvarlarda 56 maça çıktı ve 4 gol attı.