Milli maçlar için lige verilen ara sona ererken, Süper Lig ve Avrupa arenasında birbirinden önemli maçlar oynanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında bugün en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.

İşte haftanın programı:

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

9. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma 17 Ekim Pazar günü saa 19.00'da başlayacak.

Sarı lacivertliler 19 puanla haftaya lider girerken, 18 puanlı bordo mavililer ise ikinci basamakta yer alıyor.

Ligin 10. haftasında ise Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Dev mücadele 25 Ekim Pazartesi günü 20.00'de başlayacak.

Avrupa dönüşünde iki ezeli rakibin Vodafone Park'taki karşılaşmasının, büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

12. haftada da Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 6 Kasım Cumartesi günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Mücadeleden çıkacak sonuç, zirve yarışındaki ekipleri yakından etkileyecek.

Türk takımları Avrupa'da boy gösterecek

Beşiktaş Sporting Lizbon'u ağırlayacak

Öte yandan Türk takımları, Avrupa'da da önemli maçlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Beşiktaş, 19 Ekim'de Sporting Lizbon'u ağırlayacak.

İki ekip 3 Kasım'da da Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Rusya deplasmanında

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Mücadele 21 Ekim Perşembe günü 22'de başlayacak.

İki takım, 4 Kasım'da da İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Royal Antwerp'i konuk edecek

Aynı gün Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü maçında Royal Antwerp'i ağırlayacak.

Şükrü Saracoğlu'ndaki karşılaşma 19.45'te başlayacak. İki takım, 4 Kasım'da ise Belçika'da karşı karşıya gelecek.

Bir sonraki milli ara, 7 Kasım'da oynanacak maçların ardından başlayacak.