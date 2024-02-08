Paris Olimpiyat Oyunları'nın madalyaları tanıtıldı

Bir hayali yaşamak. Onlarcası arasından, göz kamaştıran madalyayı boynuna takmak.

Bir sporcunun yaşayacağı en özel anı elbette olimpiyat sahnesinde madalyayla ödüllendirildiği andan başkası değil. Binlerce sporcunun düşlerini süsleyen olimpiyat madalyası, bu yıl Paris'te sahiplerini bekliyor.

Ve işte o madalyalar artık kameralar karşısında. Organizatörler, devrim niteliğindeki tasarımlarını tanıttı. Eiffel Kulesi'nin bir parçası, sporcuların boyunlarına asılacak her bir altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi.

135 yıllık kule, daha önce iki kez 1900 ve 1924 oyunlarında kullanıldı. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri, 18 gram ağırlığında.

Paris 2024’te Madalya Kazananlar Eiffel Kulesi’nden Orijinal Bir Parçayı Göğsünde Taşıyacak



Fransa’nın Paris kentinde 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın madalyaları tanıtıldı. Madalyalar, Paris 2024'ün… pic.twitter.com/DsfUpkRZRg — TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) February 8, 2024

Üzerlerinde "Paris 2024" yazan ve olimpiyat logosunun yer aldığı madalyalarda ayrıca, bir alev ya da kısa saç kesimli kadın yüzü damgalanmış.

Paris Darphanesi ise yoğun mesaide.

Olimpiyatlar için yaklaşık 2 bin 600 ve paralimpik oyunları için 2 bin 400 olmak üzere toplam 5 bin 84 madalya üretimi için devrede.

Tasarım sorumlusu Joachim Roncin, madalya üzerine konacak bu parçaların Eiffel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalardan kesildiğini ve güvenli bir şekilde saklanmak üzere depolandığını söyledi.

Paris 2024'de tarih yazacaklar, Fransa'dan bir parçayı da evlerine götürmüş olacak.