Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı yazılı açıklamaya göre, sporseverlerin kişiselleştirilmiş bir Olimpiyat Oyunları deneyimi yaşamasını sağlayacak Paris 2024 bilet, seyahat ve konaklama paketleri satışa sunuldu.

Sporseverler, konaklayacakları süreyi, konaklama tercihlerini, ilgi alanlarına göre Paris kültürünü deneyimleyebilecekleri seçenekleri (tarih, gastronomi, moda, sağlık vb.) belirleyebilecek ve kendi Olimpiyat Oyunları deneyimlerini oluşturabilecekler.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için bilet satışlarının ilk 2 aşaması kura çekiminden sonra satışa sunulacak. İlk etap çekilişine hak kazanmak için 31 Ocak 2023 tarihine kadar kayıt yapılması gerekecek.

Kayıt yapanlara, 13 Şubat-15 Mart 2023 tarihleri ​​arasında çekiliş sonucunu içeren e-posta gönderilecek. İkinci çekilişin ardından ise Mayıs 2023'te biletler satışa açılacak.

Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.