Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek konusundaki soru işaretlerini bu hafta giderme hedefinde.

Sol bekte Uğur Çiftçi hala ilk aday

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.

Stoper ve golcü alınacak

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk, Nelsson'un ve Abdülkerim'in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istiyor. Galatasaray yönetimi de geniş transfer listesi doğrultusunda bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

Seferovic'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir de santrfor bakan Galatasaray, bu pozisyonda ise daha genç bir oyuncu ile anlaşmayı planlıyor.

Kiralama formülüyle bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsayacak bir sözleşme düşünen Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da gaza basmış durumda.

Icardi için 25 milyon bonservis istendi

Öte yandan PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.

Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro.

Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

Seferovic gidiyor, Van Aanholt soru işareti

Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor.

Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Patrick Van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor.

Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor. Okan Buruk ise Van Aanholt'u kadroda düşünmüyor.

Takımda keyifler yerinde

Öte yandan resmi karşılaşmalarda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.

Takımdaki oyuncular teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerine tamamen güveniyor ve saygı gösteriyor.

Oyuna sonradan giren oyuncular 5-10 dakika oynasa bile herhangi bir sorun çıkartmayıp, sahada en iyisini vermeye çalışıyor.