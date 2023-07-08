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Spor
AA 08.07.2023 14:39

Paraşütçüler Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneğince düzenlenen "4. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" başladı.

Paraşütçüler Eskişehir'de buluştu

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından paraşütçüler bir araya geldi.

Doğu Apronu'nda düzenlenen, tüm atlayışların ücretsiz olduğu halka açık etkinlikte, paraşütçüler gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dünyanın en büyük çift kanatlı uçağından atladılar

Etkinlikte kullanılan nostaljik "ANTONOV AN-2" ve "CESSNA 172" model iki uçakla 10 bin fit yükseğe çıkan paraşütçüler, kendilerini gökyüzüne bırakarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Merkezin Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, salgın nedeniyle birkaç yıl ara verilen etkinliği yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Görenoğlu, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 60 paraşütçünün alanda bulunduğunu belirtti.

"Paraşütçülerimiz dilediği sayıda atlayış yapabilmektedir. Sırayla, havacılık centilmenliği içerisinde atlayışlarına devam etmekteler. Atlayışlarımız için hava parkımızda 2 uçağımız var. 'ANTONOV AN-2' dünyaca ünlü bir uçak. Aynı zamanda Türkiye'de de çok ünlü bir uçak. Paraşüt atlayışlarında bugüne kadar sık sık kullanılmış. Şu an Türkiye'de uçar durumdaki 'ANTONOV AN-2' bizim hava parkımızda bulunmakta. Bu uçağın özelliği de dünyadaki en büyük çift kanatlı uçak olması. Aynı zamanda bir de 'CESSNA 172' atlayışlarımız yapılıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

71 yaşındaki paraşütçü de etkinliğe katıldı

Etkinlikte atlayış gerçekleştiren 71 yaşındaki paraşütçü Halit Öner ise 55 yıldır bu sporla ilgilendiğini dile getirdi.

"Uçmak her yaş için bence çok ilginçtir. Çocukluğumuzdan beri gözümüz havada. Şimdi bütün umudumuz Sivrihisar'daki bu güzel tesislerde. Etkinliğin Türkiye paraşütçülüğüne çok önemli katkıları olacak."

Öner, farklı mesleklerden 3 arkadaş olarak festivalde buluştuklarını ve keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında atlayışlar, 2 gün boyunca saat 05.30'dan itibaren gün batımına kadar sürecek. Etkinlik, yarın yapılacak atlayışların ardından gün sonunda paraşütçülere katılım belgesi verilmesiyle sona erecek.
 

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