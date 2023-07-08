Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.07.2023 10:18

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere bugün Rusya'ya hareket edecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, St. Petersburg'daki ilk idmanını bu akşam gerçekleştirecek.

ETİKETLER
Fenerbahçe Rusya
Sıradaki Haber
Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı 94 milyonu aştı
10:53
Batı'ya ilham veren Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
10:40
İstanbul'da 728 düzensiz göçmen yakalandı
10:41
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
10:15
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon
10:11
Mermi çatıyı delip eve girdi, minik Eymen'in yanına düştü
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
Kars'ta Komdere Vadisi'ndeki "peri bacaları" turizme kazandırılacak
FOTO FOKUS
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ