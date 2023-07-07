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Spor
AA 07.07.2023 21:32

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı
[Fotograf: AA]

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boydaki pehlivanların güreşleriyle başlayan organizasyonda müsabakalar, saat 21.00'e kadar sürdü.

Güreşlerde bazı pehlivanlar ve antrenörler, verilen kararlara itiraz etti. Müsabakalar sırasında yaralanan pehlivanlara ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta ve deste büyük boylardaki pehlivanlar, ilk gün müsabakalarını tamamladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 Temmuz Cumartesi günü küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş boylarındaki pehlivanlar da er meydanına çıkacak.

Baş boyunda güreşler, öğle saatlerinde kura çekimi sonrası başlayacak.

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