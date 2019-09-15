Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA