Spor
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Avusturya'da şampiyon oldu15 Eylül 2019 Pazar 23:37 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 23:39
Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA