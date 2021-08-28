Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 07:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 219'a yükseldi
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 219'a yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 22 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında 5 turnuva yetkilisi, 3 gönüllü, 14 sözleşmeli çalışan bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında koronavirüse yakalananların sayısı 219'a yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Koronavirüs
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