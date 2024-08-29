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Spor
AA 29.08.2024 22:22

Paralimpik Oyunları'nda ilk gümüş madalya Ali Can Özcan'dan geldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.

Paralimpik Oyunları'nda ilk gümüş madalya Ali Can Özcan'dan geldi

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