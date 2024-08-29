SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
24.1ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Spor
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
29.08.2024 22:22
, 29.08.2024 22:25
SON GÜNCELLEME
29.08.2024 22:25
Paralimpik Oyunları'nda ilk gümüş madalya Ali Can Özcan'dan geldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
2024 Yaz Olimpiyat Oyunları
Sıradaki Haber
Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyamız Meryem Betül Çavdar'dan geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:45
Yunanistan'da sahile vuran binlerce ölü balık, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı
22:38
RTÜK Başkanı Şahin'den, Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama
22:34
Ukrayna bir F-16 savaş uçağının düştüğünü doğruladı
21:38
Bakan Fidan: Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz
21:18
Kolunu kaybeden İngiliz hastanın ağrıları Eskişehir'de hafifletildi
20:55
Sosyal medyadan kapora dolandırıcılığı yapan kişi tutuklandı
Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
FOTO FOKUS
30 Ağustos zaferi anıtlarla yaşatılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Paralimpik Oyunları'nda ilk gümüş madalya Ali Can Özcan'dan geldi
Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyamız Meryem Betül Çavdar'dan geldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi
Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro bonservisle Brighton'da