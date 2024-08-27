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Spor
AA 27.08.2024 22:18

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro bonservisle Brighton'da

Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olduğunu duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro bonservisle Brighton'da
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu sözler kullandı:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30 milyon euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir."

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, transfer bedeline ilaveten futbolcunun performansına bağlı olarak Brighton tarafından azami 5 milyon euro bonus bedeli ödeneceğini, futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transferi durumunda ise Brighton'ın elde edeceği transfer bedelinden yüzde 10'luk payı Fenerbahçe'ye ödeyeceğini de belirtti.


 

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na veda

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nun kulüpte iz bıraktığına vurgu yapılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır… Çok da söze gerek yoktur bazen bazı şeyleri anlatmak için. Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi… Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu; formaya bağlılığı, armaya aidiyeti, Fenerbahçe’ye saygısı, azmi, hırsı, duruşu ve her tavrıyla 'Fenerbahçe’nin kıymetli bir Ferdi...' oldu. 2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren, gerek 21 yaş altı takımımızda gerekse de 20 Aralık 2018’de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A takımımızda, örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi, terinin son damlasına kadar mücadele etti."

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla 200'ün üzerinde maçta forma giydiğinin hatırlatıldığı veda açıklaması şu şekilde devam etti:

"Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi, Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu, kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti… Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi’miz, sarı-lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez ‘dalya’ diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı. ‘İyi ki Fenerbahçe’ dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye’mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi!"

Fenerbahçe, milli futbolcuya verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ettiği paylaşımını şu şekilde tamamladı:

"Ve şimdi Ferdi’miz yuvasına veda ediyor… 2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor. ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ Fenerbahçemize verdiğin eşsiz hizmetler için, Fenerbahçe’nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğun için, kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler… Unutma; Fenerbahçe’de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar… Atacağın her adımda yanında milyonlar var… Başarılarınla gururlanacağız, sevgimiz hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"

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