Transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ile transfer görüşmesi yapmak için oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Senegalli futbolcu ile Emre Belözoğlu, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

35 yaşındaki Senegalli golcü geçen sezon Alanyaspor formasıyla 22 gole imza attı.