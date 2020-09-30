Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Papiss Cisse, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.
Transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ile transfer görüşmesi yapmak için oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Senegalli futbolcu ile Emre Belözoğlu, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
35 yaşındaki Senegalli golcü geçen sezon Alanyaspor formasıyla 22 gole imza attı.
Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapacak olan Papiss Cisse İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/LYsxCYOKgw— TRT Spor (@trtspor) September 30, 2020
Etiketler: transfer Papiss Cisse FenerbahçeSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:23
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