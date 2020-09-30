Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Adria Pisti'nde gerçekleştirilen ROK Cup 5. yarışında direksiyon başına geçen 12 yaşındaki karting sürücüsü, kısıtlı antrenmanlara rağmen kısa sürede piste adapte olmayı başardı.

Toplam 10 ayrı ülkeden 26 sporcunun yer aldığı mini kategoride sıralama turları sonunda yarışa altıncı cepten başlama hakkı kazanan Yıldırım, hafta sonu koşulan her iki yarışı da 6. sırada tamamlamayı başardı.

Batı Yıldırım, 16-17 Ekim'de İtalya'nın Lonato bölgesindeki South Garda Karting Pisti'nde düzenlenecek ROK Super Final'de piste çıkmaya hazırlanıyor.