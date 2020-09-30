Haber Giriş: Kaynak: AA
12 yaşındaki milli karting sürücüsü İtalya'da piste çıktı
Milli karting sürücüsü Batı Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır uzak kaldığı pistlere İtalya'da geri döndü.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Adria Pisti'nde gerçekleştirilen ROK Cup 5. yarışında direksiyon başına geçen 12 yaşındaki karting sürücüsü, kısıtlı antrenmanlara rağmen kısa sürede piste adapte olmayı başardı.
Toplam 10 ayrı ülkeden 26 sporcunun yer aldığı mini kategoride sıralama turları sonunda yarışa altıncı cepten başlama hakkı kazanan Yıldırım, hafta sonu koşulan her iki yarışı da 6. sırada tamamlamayı başardı.
Batı Yıldırım, 16-17 Ekim'de İtalya'nın Lonato bölgesindeki South Garda Karting Pisti'nde düzenlenecek ROK Super Final'de piste çıkmaya hazırlanıyor.
Etiketler: Batı Yıldırım koronavirüs kartingSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:55
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