Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman: Anadolu Efes'ten transfer olmayacak

Anadolu Efes'ten ayrılık sürecini anlatan Ergin Ataman "Ayrılma kararını birlikte verdik. İki taraf için de riskli bir karar. Biz bu kararı 2 ay önce verdik." dedi.

"Bazen hayatta değişimlere ihtiyaç duyuyorsunuz"

"Benim yetiştiğim bir kulüp. İki dönemde Final Four'a taşıdığım bir kulüp. Kimsenin hayal edemeyeceği başarılar geldi. İki Eurolegue şampiyonluğu. Anadolu Efes'i sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın her yerinde sempatizanları oldu. Böyle bir kulüpten ayrılabilmek ki biz bu kararı birlikte verdik. Bazen hayatta değişimlere ihtiyaç duyuyorsunuz. İki taraf için de riskli bir karardı bu. Biz bu kararı 2-2.5 ay önce verdik."

"Burayı yeniden ayağa kaldıracak bir lidere ihtiyacımız var"

Ataman, Panathinaikos'la anlaşma sürecini de anlattı:

"Panathinaikos sezon ortasında antrenörüyle yollarını ayırdı. O dönemde bana da haber yolladılar. Ben Anadolu Efes'in sözleşmeli bir antrenörü olduğum için başkanımızdan izin almam gerekiyordu. Tavrını görmem gerekiyordu. Nasıl bir yapılanma olacak. Devam edecek miyiz devam etmek konusunda nasıl bir hissiyatımız var. Oturup konuştuğumuz zaman bir değişim olmasından yana bir şey hissettim. Kendisinden de izin alarak bana yapılan teklifi daha ciddi bir şekilde görüştük. Oradaki en önemli husus şuydu. Başka teklifler de vardı ama sezon sonu değerlendirmek istiyorlardı. Fakat Panathinaikos kulübü başkanı bana 'Birçok başarılı antrenörü var. Sen son 3-4 yılın en başarılı antrenörüsün ama başarı ve teknik kapasiteden ziyade burayı yeniden ayağa kaldıracak bir lidere ihtiyacımız var' dedi. Bu da beni çok etkiledi."

"Bende büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu"

"Ben kendimi bu sezon başarısız buluyorum. Biz sezona Euroleague'de bir tarih yazmak için başladık. Ama olmadı sebepler çok farklı. Spor sonuç odaklıdır. Avrupa arenasında Anadolu Efes'i bu sezon istediği yere getiremedik. Bu bende büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Onun için de bu sezonu başarılı olarak göremeyiz. Hep zirvede kalmak maalesef imkansız."