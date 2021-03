Ozan, kulübün internet sitesine verdiği röportajda, Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"Uyum sağlamaya çalışıyorum. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Premier Lig'de seviye gerçekten yüksek. Almanya'dan farklı olarak oyunun daha yoğun ve fiziksel olduğunu söyleyebilirim."

"Onunla oynamak için can atıyorum"

20 yaşındaki stoper, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan mevkidaşı Virgil van Dijk'ı bir idol olarak niteledi.

"Bana çok yardımcı oluyor ve bazı tüyolar veriyor. Şu an iyileşme sürecinde. Umarım bir an önce sağlığına kavuşup aramıza katılır. Onunla oynamak için can atıyorum."

Ozan'dan Jürgen Klopp'a övgü

Takımın son haftalarda aldığı kötü sonuçları çok sayıda sakat oyuncunun bulunmasına bağlayan Ozan, teknik direktör Jürgen Klopp hakkında değerlendirmesinde bulundu.

"Ne kadar iyi bir insan ve teknik adam olduğunu söylememe gerek yok. Herkes onu tanıyor. Bana sürekli güven aşılıyor. Ben de her şeyimi ortaya koymak ve onu gururlandırmak istiyorum."

"Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek istemiyoruz"

Ozan, yarın sahalarında Chelsea ile oynayacakları lig maçının, güven tazelemek için önemli olduğunu dile getirdi.

"Liverpool her sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda. Salı geceleri evde oturup Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek istemiyoruz. Bu yüzden kalan maçları kazanmamız ve katılma hakkı elde etmek için gereken sırada ligi bitirmemiz gerekiyor."