Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Milli futbolcu, son olarak Waalwijk karşısında takımı Feyenoord'a galibiyeti getirdi.

Rotterdam ekibinin 2-0 kazandığı maçta Orkun Kökçü 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç futbolcu, özellikle son haftalarda ortaya koyduğu futbolla da büyük beğeni topluyor.

Feyenoord'un son 3 lig maçında 4 gol atan Orkun Kökçü, 1 de gol pası vererek adeta takımını sırtladı. 21 yaşındaki futbolcu, ocakta Hollanda'da da ayın futbolcusu ödülüne de layık görülmüştü.

Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda Ligi'nde 22 maça çıktı. Bu maçlarda 5 kez rakip ağları sarsan milli oyuncu, 7 de asist yaptı.