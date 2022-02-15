Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Orkun Kökçü Feyenoord'u sırtlıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Orkun Kökçü, Feyenoord'u sırtlıyor. Milli futbolcu, takımının oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.
Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor. Milli futbolcu, son olarak Waalwijk karşısında takımı Feyenoord'a galibiyeti getirdi.
Rotterdam ekibinin 2-0 kazandığı maçta Orkun Kökçü 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç futbolcu, özellikle son haftalarda ortaya koyduğu futbolla da büyük beğeni topluyor.
Feyenoord'un son 3 lig maçında 4 gol atan Orkun Kökçü, 1 de gol pası vererek adeta takımını sırtladı. 21 yaşındaki futbolcu, ocakta Hollanda'da da ayın futbolcusu ödülüne de layık görülmüştü.
Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda Ligi'nde 22 maça çıktı. Bu maçlarda 5 kez rakip ağları sarsan milli oyuncu, 7 de asist yaptı.
Etiketler: Hollanda
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