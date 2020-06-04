Arsenal, Avrupa devlerini peşinden koşturan Orkun Kökçü konusunda ısrarcı. İngiliz ekibi, bir süredir takip ettiği genç yıldız için Feyenoord'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ada ve Hollanda Basınında yer alan haberlerde Arsenal'ın bu transfer için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Bu teklifin reddedilmesi durumunda Londra temsilcisinin rakamı 30 milyona euroya kadar yükseltebileceği belirtildi.

Bu arada Barcelona, Chelsea, Roma, Atalanta gibi kulüplerin de radarında olan Orkun Kökçü transferinde Arsenal ve Sevilla'nın rakiplerine göre bir adım daha önde olduğu öğrenildi.

19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Feyenoord formasıyla 35 resmi maça çıktı. Orkun Kökçü, bu maçlarda 3 gol atıp 6 da gol pası verdi.