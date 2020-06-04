Haber Giriş: Kaynak: AA
Kadın pilotların yarıştığı W Serisi iptal edildi
Kadın pilotların yarıştığı "W Serisi" isimli otomobil sporları şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yapılmayacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi ve 8 ayaktan oluşması planlanan şampiyona iptal edildi.
Formula 1 başta olmak üzere otomobil sporlarında erkek egemenliğine son vermek amacıyla ilk kez 2019'da düzenlenen şampiyonayı, Büyük Britanyalı Jamie Chadwick kazanmıştı.
20 kadın sürücünün mücadele ettiği organizasyonda, Formula 3 Şampiyonası'nda kullanılan araçlara eşdeğer otomobiller kullanılıyor.
Etiketler: Kadın pilotların yarışı W SerisiSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 17:41
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