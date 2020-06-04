Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayserispor'da koronavirüse rastlanmadı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da, koronavirüs testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında teknik heyet ve futbolcular ile personele dün ikinci kez Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Etiketler: Hes Kablo Kayserispor koronavirüs testiSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 17:19
Son Haberler
- 18:10
- 18:07
- 18:02
- 17:53
- 17:57
Sıradaki Haber
Dağ muzu satıyor olimpiyatlara hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz