Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında teknik heyet ve futbolcular ile personele dün ikinci kez Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, testler sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.