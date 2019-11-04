Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Henry Onyekuru, geri dönmeye çok yakın.

Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'avila, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. D’Avila, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile bir araya gelecek.

Monaco'nun sezon başında Everton'dan 13 milyon 500 bin euro'ya transfer ettiği Onyekuru, yeni takımında istediği şansı bulamıyor.

4 maçta toplam 160 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a dönmeyi çok istiyor. Sarı kırmızılılar, eski oyuncusunu Monaco'dan kiralamak istiyor.

Galatasaray'ın geçen sezon 800 bin euro'ya Everton'dan kiraladığı Onyekuru, 31 lig maçında 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Kaynak: TRT SPOR