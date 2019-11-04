Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen organizasyonda milliler, 8 altın, 10 gümüş ve 17 bronz madalya kazandı.

Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutlayarak, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi tüm camiamız adına tebrik eder, başarılarının artarak devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA