Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.05.2023 20:30

Okan Buruk kadroda değişiklik yapmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk için çıktıkları Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında takımının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Okan Buruk kadroda değişiklik yapmadı
[Fotograf: İHA]

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'ini değiştirmedi.

Kalede Muslera'nın oynadığı sarı-kırmızılıların savunma dörtlüsünü Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş oynadı.

Ön liberoda Oliveira ve Torreira'ya şans tanıyan Buruk, kanatlarda ise Rashica ile Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Galatasaray'da forvet arkasında Mertens, ileri uçta ise Icardi sahaya çıktı.

Ankara'da şampiyonluk maçı
Ankara'da şampiyonluk maçı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Bakan Kasapoğlu müsabakayı, Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le izledi.

Galatasaray'da tek eksik

Galatasaray'da tek eksik olan Nicola Zaniola, kırmızı kart cezası nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç için Ankara'ya Zaniola dahil tüm futbolcularını getirdi.

Statta boş yer yok

Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda destek verdi.

Tolunay Kafkas dörtlü savunma sistemine döndü

Göreve geldiğinden bu yana genel olarak üçlü savunmayla takımını sahaya çıkaran MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısında dörtlü savunma sistemiyle ekibini sahaya sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elendikleri maçın 11'ine göre Kafkas, iki değişiklik yaptı. Kitsiou ve Beridze'yi yedeklerde oturtan tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine sakatlığı düzelen Taylan Antalyalı ile Zahid'i ilk 11'de oynattı.

Kalede Gökhan Akkan'ın oynatan Kafkas, savunmayı Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Dokanovic, Taylan Antalyalı ve Diack'ın oynadığı sarı-lacivertlilerde, kanatlarda Milson ile Zahid görev aldı. İleri uçta ise takımın en golcü ismi Ali Sowe forma giydi.

Basın mensuplarının yoğun ilgisi

Karşılaşmaya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Ankara ve İstanbul basının dışında Türkiye'nin birçok yerinden gazeteci karşılaşmaya akredite oldu. Toplam 165 basın mensubu müsabakayı takip etti. Bu rakam da Eryaman Stadı'nda bir maçta en fazla basın mensubunun yer aldığı maç olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Galatasaray Okan Buruk Süper Lig MKE Ankaragücü
Sıradaki Haber
Ankara'da şampiyonluk maçı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-16 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi
20:50
Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:06
İstanbul'un bazı mahallelerine yarın 12 saat su verilemeyecek
21:05
İzmir'de askeri personel taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
20:15
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:00
Zonguldak'ta bir öğretmenin darbedilmesi ile ilgili 2 kişi tutuklandı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
FOTO FOKUS
Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı
Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ