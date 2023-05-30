Okan Buruk kadroda değişiklik yapmadı

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'ini değiştirmedi.

Kalede Muslera'nın oynadığı sarı-kırmızılıların savunma dörtlüsünü Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş oynadı.

Ön liberoda Oliveira ve Torreira'ya şans tanıyan Buruk, kanatlarda ise Rashica ile Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Galatasaray'da forvet arkasında Mertens, ileri uçta ise Icardi sahaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Bakan Kasapoğlu müsabakayı, Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le izledi.

Galatasaray'da tek eksik

Galatasaray'da tek eksik olan Nicola Zaniola, kırmızı kart cezası nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç için Ankara'ya Zaniola dahil tüm futbolcularını getirdi.

Statta boş yer yok

Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda destek verdi.

Tolunay Kafkas dörtlü savunma sistemine döndü

Göreve geldiğinden bu yana genel olarak üçlü savunmayla takımını sahaya çıkaran MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısında dörtlü savunma sistemiyle ekibini sahaya sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elendikleri maçın 11'ine göre Kafkas, iki değişiklik yaptı. Kitsiou ve Beridze'yi yedeklerde oturtan tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine sakatlığı düzelen Taylan Antalyalı ile Zahid'i ilk 11'de oynattı.

Kalede Gökhan Akkan'ın oynatan Kafkas, savunmayı Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Dokanovic, Taylan Antalyalı ve Diack'ın oynadığı sarı-lacivertlilerde, kanatlarda Milson ile Zahid görev aldı. İleri uçta ise takımın en golcü ismi Ali Sowe forma giydi.

Basın mensuplarının yoğun ilgisi

Karşılaşmaya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Ankara ve İstanbul basının dışında Türkiye'nin birçok yerinden gazeteci karşılaşmaya akredite oldu. Toplam 165 basın mensubu müsabakayı takip etti. Bu rakam da Eryaman Stadı'nda bir maçta en fazla basın mensubunun yer aldığı maç olarak kayıtlara geçti.