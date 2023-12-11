Okan Buruk: Galatasaray için tekrar burada tarih yazmak istiyoruz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacak.

Bugün İstanbul'da öğle saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından Danimarka'ya giden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk ile Mauro Icardi, maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

İyi bir rakiple oynayacaklarına dikkat çeken Buruk, “3 takımın da Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansı var, Avrupa Ligi’nde devam etme şansı var veya elenme şansı var. Biz tabii ki amacımız burada kazanmak. Kazanıp Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek, o yüzden buraya kazanmak için geldik. Rakibimizin ne kadar iyi, maç içerisinde koşu mesafelerine baktığımızda hem koşu mesafesi yüksek hem mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Oynadıkları her maçta bu direnci rakiplerine gösterdi. Yarın da dirençli oyun bekliyoruz. Biz de hem direncimizi, hem kalitemizi ortaya koyup burada kazanmak istiyoruz. İnşallah günün sonunda; bu stat bizim için önemli, değerli. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanmıştık, ben de o takımın oyuncularından biriydim. Tekrar burada Galatasaray için tarih yazmak istiyoruz. Maçın ne kadar zor geçeceğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu maç benim için çok önemli, çok değerli"

2000 yılında Kopenhag'da oynanan UEFA Kupası finalinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray takımında forma giyen Okan Buruk, "Çok daha heyecanlıyım. O bir final maçıydı. Futbolcu olarak bulunmak çok farklı ama teknik adam olarak, takımın başında bu maça çıkmak; Şampiyonlar Ligi’nde yürümek. Takımımızla birlikte Avrupa’da bir kupa kazanma hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Bu maç benim için çok önemli, çok değerli." dedi.

"Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum"

Kopenhag takımının kendileriyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Okan Buruk, "90’lı yıllarda bunlar çok kullanılırdı, takımı ve seyirciyi motive etmek için. Benim Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. İlk maçtan sonra onların ne kadar iyi takım olduğunu, grupta her takımı yenebilecek güçte olduklarını söyleyen benim. Bayern Münih takımının gruptan çıkmayı garantilediği için bir seviye altta oynadığını söyleyebilirim. Yarın daha başka Bayern takımı bekliyorum. Çünkü son maçı 5-1 kaybetti. Daha iyi bir oyun bekliyorum. Kopenhag ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı, çok beğendiğimi söylüyorum." yanıtını verdi.

"Umarım polis önlem alır"

4 sezon önce Başakşehir takımı ile Kopenhag'a maç yapmaya geldiklerinde kaldıkları otele taraftarların havai fişek attığını söyleyen Buruk, "Gece 2-3 gibi havai fişeklerle camları vurdular. Bu kez de aynı şeyi bekliyoruz ama umarım polis bir önlem alır. Gelen her takıma bunu yapıyorlar, herhalde burada serbest." diye konuştu.

"Yarın 11 kişinin elinden geleni yapması gerekiyor"

Takımda tüm oyuncuların antrenmanda iyi bir performans gösterdiğine vurgu yapan sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Ondan sonra takımın başarısı geliyor. Yarın 11 kişinin elinden geleni yapması gerekiyor. Oyuna sonradan giren oyuncular da en iyisini yapacak ki, bu maçı kazanacağız. Bunu antrenmanda gösterdiler, yarın maçta da bekliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

"Umuyoruz ki yarın istediğimiz amaca ulaşabileceğiz"

Maçta iyi mücadele edeceklerini ifade eden Icardi, "İyi bir maç çıkarma fırsatımız var. Burada tarih yazma fırsatımız var. Gruplardan çıkıp da buraya gelmeden yapmak istediğimiz buydu. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Biz de bütün kalite ve her şey var. Oynadığımız maçlarda da bunu gördünüz. Umuyoruz ki yarın istediğimiz amaca ulaşabileceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"Çok iyi bir şekilde hazırlandık"

Şampiyonlar Ligi maçlarında her takıma karşı iyi oynadıklarını hatırlatan Icardi, "Potansiyelimizin farkındayız. Oyuncularımızın ve takımımızın nasıl bir seviyede olduğunu, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız maçlarda da gösteriyoruz ki biz karşımıza gelen büyük takımlarla mücadele edebiliyoruz. Herkesle baş başa çekişebiliyoruz. Yarın da yapmamız gereken günün sonunda bu. Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Çok önemli maç ve ölümüne oynamamız gerekecek. Bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için kazanmamız gerekiyor, buraya bunun için geldik." ifadelerini kullandı.

"Hakem Orsato ile iyi ilişkimiz var"

Kopenhag - Galatasaray maçını yönetecek hakem Daniele Orsato ile ilgili geçmişte yaşanan olayın hatırlatılması üzerine Icardi, "Benim hakem Orsato ile hiçbir problemim yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Yıllarca Kaptan olarak ilişki kurma durumum oldu. Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Her oynadığım maçta selamlaşıyorum. Bütün İtalyan hakemlerle çok iyi bir ilişkim var. Maçta gelişen bir detay olduğunu hatırlıyorum, eminim ki bu kadar önemli bir maçta da görev aldığı için çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Eminim ki yarın da bunu gösterecektir." dedi.

"Hepimiz inanılmaz bir maç oynamalıyız"

Sağlık durumu ile ilgili sorulan soruya Icardi şu yanıtı verdi:

"Günün sonunda futbol 11’e 11 oynanıyor. Sadece Mauro Icardi, Galatasaray için oynamıyor. İnanıyorum ki hepimiz inanılmaz bir maç oynamalıyız. Takım için oynamak zorunda. Zaten ondan sonra hem takım başarısı hem de bireysel başarı geliyor. Rakibimiz çok iyi oynuyor. Hepimizin bildiği gibi enjeksiyonla oynuyorum. Bu demek değildir ki, elimden geleni yapmayayım, sahanın içinde yer alan tüm arkadaşım gibi."