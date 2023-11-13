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Spor
AA 13.11.2023 11:37

Nikola Jokic Alperen Şengün'ü övdü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, bu sezonki üstün performansı nedeniyle ligin en değerli oyuncularından Nikola Jokic tarafından övüldü.

Nikola Jokic Alperen Şengün'ü övdü
[Fotograf: Reuters]

Geçen sezon çıktığı 82 maçın 60'ını kaybederek ligin en kötü performanslarından birine imza atan Houston Rockets, bu sezon ise çok farklı bir görüntü sergiliyor.

Sezona kötü başlayarak ilk 3 maçını kaybetmesinin ardından Alperen Şengün önderliğinde ritmini bulan Rockets, çıktığı son 6 karşılaşmayı da kazanarak Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Rockets'ın ağırladığı geçen sezonun şampiyonu Denver Nuggets'ı 107-104 yendiği son maçının ardından konuk ekibin yıldızı Nikola Jokic ile başantrenörü Michael Malone, milli oyuncudan övgüyle bahsetti.

NBA'in iki kez en değerli oyuncusu (MVP) ve geçen sezon NBA Final serisinin MVP'si seçilen Sırp yıldız Jokic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rockets'ın Alperen Şengün'ün üzerinden oyun kurmasının, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu, tüm organizasyona fayda sağlayacak çünkü o bencil olmayan bir oyuncu. Takımı için oynamak ve pas vermek istiyor. Top Alperen'in elindeyken tüm takım hareket ediyor. Gerçekten çok iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Malone ise "Alperen Şengün çok iyi bir oyuncu. Yetenekli. Ribaunt alabiliyor, sırtı dönük oyunu var, savunmacıların arasından ve farklı hücum oyunlarından sayı bulabiliyor. Takım arkadaşlarını daha iyi bir seviyeye çıkarıyor. Şengün, muazzam bir sezon geçiriyor. Oyuna, birçok farklı şekilde etki ediyor." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün, bu sezon 19,4 sayı, 8,2 ribaunt ve 6 asist ortalamasıyla Houston Rockets'ın başarısında başrolü oynadı.

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