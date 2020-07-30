TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında Özdemir, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı ve hoşgörü duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kovid-19 salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada kutlayacağız. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek bayramı coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."