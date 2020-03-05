Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanları ve yetkililerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve federasyonun bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil; kulüp lisans talimatı, Süper Lig yayın hakları ve Türkiye Kupası'nın yaklaşan ihale süreci konularının görüşüldüğünü belirtti.

Başkan Sepil, olağan bir toplantı yaptıklarını ve başkanlar arasında çok neşeli ve güzel diyalogların olduğunu vurguladı.

"Konular biriktiği için Futbol Federasyonunu da toplantımıza davet ettik. Onlar da toplantının ilk bölümüne katıldılar. Yürütmekte olduğumuz konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Ana konu olarak, mart ayının sonunda geçen seneden beri başlatılan lisans konusunun bu sene ne şekilde oluşturulacağını konuştuk. Bununla ilgili federasyon bugün kendi yeni önerisini kulüpler birliğine getirecek, biz de bu yeni öneriyi kulüplerle paylaşıp görüşlerimizi bildireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Sepil, Süper Lig yayın hakları konusunun da gündeme geldiğini aktardı.

"Geçen sene yayıncı kuruluşumuz Digitürk ile yaptığımız anlaşmada, özellikle dolar ve avroda çok önemli çalkantılar olduğu için bu konuda kulüplerden bir fedakarlık istenmişti. Bu konuyla ilgili Digitürk ile federasyonun yaptığı konuşmalar neticesinde bizim de onayımızla kulüplerin gelirinde bir azalma söz konusu olmuştu. Bununla ilgili ne yapabileceğimizi önce federasyon ile görüştük, sonrasında da Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu konuda kendi aramızda nasıl bir pazarlık ve araştırma sürecinin olacağını konuştuk. Bunun dışında rutin konularımızı detaylı olarak tartıştık. Hemen hemen tüm kulüp başkanları toplantıya katıldı."

Mehmet Sepil ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nın ihale sürecinin de yaklaştığını hatırlatarak, kupanın ihale sürecinin yanı sıra statüsünü de daha iyi hale getirmek için federasyon ile çalışma kararı aldıklarını belirtti.

Sepil, kulüplerin borç yapılandırmalarıyla ilgili federasyonla bir görüş alışverişinin olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

"O Spor Bakanlığı'nın konusu. Çalıştay sırasında biz bu konuyla ilgili Spor Bakanlığı'nın bir takım çalışmaları olduğunu hatta bununla ilgili kanunun hazırlandığını ve yakında bizlerle bu konuda görüşme yapılacağını söylediler. Henüz bu başlamadı ama bu TFF ve kulüplerden çok Spor Bakanlığı ile kulüpleri ilgilendiren bir konu. Bu konuyla ilgili Bakanlığın çok önemli bir çalışması olduğunu biliyoruz ama henüz bu çalışmanın önerileri ve sonuçları bize gelmedi."

Tüm başkanlar Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında olacak

Sepil, Suriye'nin İdlib kentinde süren Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak ve birlik mesajı vermek için UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir'in Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı ilk maça tüm kulüp başkanları olarak gideceklerini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

"Ülkemizin sınır dışında yaşadıklarıyla ilgili tüm kulüpler birlik olduk. Bu birliğimizi bir daha ifade edebilmek için... Ayın 12'sinde Başakşehir'in Kopenhag ile maçı var. Bu maça hem kulüplerin başkanları hem de seyirci olarak buradaki birlikteliğimizi herkese göstermek adına katılma yönünde bir karar aldık."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Dün yaptığım çağrıyı Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısındaki tüm başkanlara bir kez daha yaptım. 12 Mart'ta yapacağımız Kopenhag maçına hangi takımın taraftarı olursa olsun herkesi istediği forma ile Başakşehir Stadı'nda ağırlamaya hazırız. Malum süreç bize farklı bir misyon yükledi. Hepimiz ligde rakibimiz ama Avrupa'da bir olduğumuzu, zor günlerde kenetlenebildiğimizi gösterebilmek için kulüp başkanlarımıza davet yaptım. Hepsi de memnuniyetle karşıladı ve katılacaklarını ifade ettiler. Federasyon Başkanımız ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu Bey de katılıyor. Aynı zamanda eski federasyon başkanlarımız ve milli takım hocalarımız da başta Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı... onları da davet ederek inşallah o gün Türkiye'ye tam bir birliktelik mesajı vermek istiyoruz."

Nihat Özdemir: Görüş alışverişinde bulunduk

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber Kulüpler Birliği Vakfı ile müşterek bir toplantı yaptık. Futbolumuzda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezondaki yayın hakları ve diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizler görüşlerimizi söyledik, her bir kulüp ve Kulüpler Birliğinin başkanı da görüşlerini ifade ettiler."