Spor ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul Okan Üniversitesi’nin 25 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen "İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri", Tuzla Kampüsü Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İstanbul Okan Üniversitesi’nin 25 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen “İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri”, 5 Mart 2020 Perşembe günü İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
9. gerçekleştirilen törende Bekir Okan Onur Ödülü, Yılın Antrenörü, Yılın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, Yılın Hakemi, Yılın Spor Yorumcusu başta olmak üzere birçok ödül dağıtıldı.
Organizasyon koordinatörlüğünü İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın üstlendiği törende İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunan isimleri ödüllendirdikleri için mutlu olduklarını belirtti ve ödüle layık görülen herkesi kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bekir Okan Spor Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
"İstanbul Okan Üniversitesi’ne spora verdiği destekten ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum. Verilen bu ödüller spora gösterilen değerin hassasiyetin, gayretin ürünü” dedi. Bakan ayrıca 8 Mart Kadınlar Günü’ne de değindi. “Kadınlar Günü yaklaşmışken belirtmek isterim ki, kadınlarımız sporun öncüsü. Kadın odaklı spor politikamızla daha nice güzel işbirlikleri yapacağız.” T.C Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu ayrıca sporcu bursu protokolüne katılan üniversite sayısının artırıldığı müjdesini de verdi: “İstanbul Okan Üniversitesi’nin de desteklediği sporcu bursu çalışmamızla spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldıracağız. İlk protokole 28 üniversite katılmıştı. Yeni protokolle 50 üniversitenin üzerine çıkacağız."
Yılın Sporcusu seçilen A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar “Acısıyla tatlısıyla voleybol dolu 20 yılı geride bırakıyorum ama ilk günkü heyecanı hala hissediyorum. Saha içinde ve dışında gösterdiğim mücadelenin bu şekilde ödüllendirilmesi benim için çok değerli ” dedi.
Yılın Hakemi ödülünü kazanan Halil Umut Meler’in ödülünü Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta verdi. Meler konuşmasında ödülün çok onur verici olduğunu belirtti. “Hayatımda hiç unutamayacağım anlardan birini yaşıyorum” dedi.
Sporcusu Yılın Onur Ödülü’nü alan Sümeyye Boyacı “2020’ye böyle bir güzel motivasyonla başlamama neden olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.
Yılın Spor Programı ödülünü alan TRT Spor – “Stadyum” programının yorumcularından Tümer Metin “Biz bu işin aktörleriyken, artık başka tarafa evrildik. Şimdi ağzımızdan çıkanlarla takdir görmek çok güzel. Buna layık olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Törende Yılın Spor Yorumcusu ödülüne ise Metin Tekin layık görüldü.
İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri’nin sahipleri
Bekir Okan Spor Özel Ödül
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sporda Yılın Onur Ödülü
İbrahim Çolak - Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya Şampiyonu olan ilk Türk sporcu
İrem Yaman - 2 kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu
Rıza Kayaalp - 4 kez Dünya Şampiyonu olan ilk güreşçi
Sümeyye Boyacı - 50 metre sırtüstü Paralimpik Dünya Şampiyonu
Spora Hizmet Ödülü
Tuncay Özilhan - Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın Teknik Direktörü
Şenol Güneş - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü
Yılın Antrenörü
Giovanni Guidetti - A Milli ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü
Yılın Takımı (erkek)
Futbol A Milli Takımı - Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı hak etti
Yılın Takımı (kadın)
Voleybol Kadın A Milli Takımı - Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hak etti
Yılın Hakemi
Halil Umut Meler - FIFA Hakemi
Yılın Sporcusu
Eda Erdem Dündar - A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı
Yılın Futbolcusu
Vedat Muriç - Fenerbahçe
Yılın Spor Yazarı
Ali Ece - Fanatik
Yılın Spor Yorumcusu
Metin Tekin - Bein Sports
Yılın Spor Kanalı
Bein Sports
Yılın Spor Programı
Stadyum - TRT SPOR
Yılın Spor Spikeri/Sunucusu
Deniz Satar - TRT SPOR
Yılın Spor Gazetesi /Spor Departmanı
Fanatik
Yılın Radyo Programı
Sabah Spor - Barış Ertül & Ali Erim & Mert Elam - Radyospor
Yılın Spor Muhabiri
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