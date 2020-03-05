İstanbul Okan Üniversitesi’nin 25 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen “İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri”, 5 Mart 2020 Perşembe günü İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

9. gerçekleştirilen törende Bekir Okan Onur Ödülü, Yılın Antrenörü, Yılın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, Yılın Hakemi, Yılın Spor Yorumcusu başta olmak üzere birçok ödül dağıtıldı.

Organizasyon koordinatörlüğünü İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın üstlendiği törende İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunan isimleri ödüllendirdikleri için mutlu olduklarını belirtti ve ödüle layık görülen herkesi kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bekir Okan Spor Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

"İstanbul Okan Üniversitesi’ne spora verdiği destekten ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum. Verilen bu ödüller spora gösterilen değerin hassasiyetin, gayretin ürünü” dedi. Bakan ayrıca 8 Mart Kadınlar Günü’ne de değindi. “Kadınlar Günü yaklaşmışken belirtmek isterim ki, kadınlarımız sporun öncüsü. Kadın odaklı spor politikamızla daha nice güzel işbirlikleri yapacağız.” T.C Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu ayrıca sporcu bursu protokolüne katılan üniversite sayısının artırıldığı müjdesini de verdi: “İstanbul Okan Üniversitesi’nin de desteklediği sporcu bursu çalışmamızla spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldıracağız. İlk protokole 28 üniversite katılmıştı. Yeni protokolle 50 üniversitenin üzerine çıkacağız."

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Yılın Sporcusu seçilen A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar “Acısıyla tatlısıyla voleybol dolu 20 yılı geride bırakıyorum ama ilk günkü heyecanı hala hissediyorum. Saha içinde ve dışında gösterdiğim mücadelenin bu şekilde ödüllendirilmesi benim için çok değerli ” dedi.

Yılın Hakemi ödülünü kazanan Halil Umut Meler’in ödülünü Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta verdi. Meler konuşmasında ödülün çok onur verici olduğunu belirtti. “Hayatımda hiç unutamayacağım anlardan birini yaşıyorum” dedi.

Sporcusu Yılın Onur Ödülü’nü alan Sümeyye Boyacı “2020’ye böyle bir güzel motivasyonla başlamama neden olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Yılın Spor Programı ödülünü alan TRT Spor – “Stadyum” programının yorumcularından Tümer Metin “Biz bu işin aktörleriyken, artık başka tarafa evrildik. Şimdi ağzımızdan çıkanlarla takdir görmek çok güzel. Buna layık olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törende Yılın Spor Yorumcusu ödülüne ise Metin Tekin layık görüldü.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri’nin sahipleri

Bekir Okan Spor Özel Ödül

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Sporda Yılın Onur Ödülü

İbrahim Çolak - Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya Şampiyonu olan ilk Türk sporcu

İrem Yaman - 2 kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu

Rıza Kayaalp - 4 kez Dünya Şampiyonu olan ilk güreşçi

Sümeyye Boyacı - 50 metre sırtüstü Paralimpik Dünya Şampiyonu

Spora Hizmet Ödülü

Tuncay Özilhan - Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı

Yılın Teknik Direktörü

Şenol Güneş - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü

Yılın Antrenörü

Giovanni Guidetti - A Milli ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü

Yılın Takımı (erkek)

Futbol A Milli Takımı - Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı hak etti

Yılın Takımı (kadın)

Voleybol Kadın A Milli Takımı - Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hak etti

Yılın Hakemi

Halil Umut Meler - FIFA Hakemi

Yılın Sporcusu

Eda Erdem Dündar - A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı

Yılın Futbolcusu

Vedat Muriç - Fenerbahçe

Yılın Spor Yazarı

Ali Ece - Fanatik

Yılın Spor Yorumcusu

Metin Tekin - Bein Sports

Yılın Spor Kanalı

Bein Sports

Yılın Spor Programı

Stadyum - TRT SPOR

Yılın Spor Spikeri/Sunucusu

Deniz Satar - TRT SPOR

Yılın Spor Gazetesi /Spor Departmanı

Fanatik

Yılın Radyo Programı

Sabah Spor - Barış Ertül & Ali Erim & Mert Elam - Radyospor

Yılın Spor Muhabiri

Irmak Kazuk