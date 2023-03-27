Dünya Badminton Federasyonu (BWF) tarafından Polonya'nın Tarnow kentindeki Jaskolka Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar final maçına çıkan Neslihan Yiğit, eski dünya 1 numarası Singapurlu Jia Min Yeo ile karşılaştı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren şampiyonada, rakibine 21-13 ve 21-11'lik setlerin ardından 2-0 mağlup olan milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.