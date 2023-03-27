Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ'la karşılaştı.

Galatasaray, karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-1 yendi.

Karşılaşma öncesi futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı da destekledi.

"Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.

Karışılaşmayı Aliyev ve eşi de izledi

Karşılaşmayı Azerbaycanlı futbol severlerle birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi.

[Fotoğraf: AA]

Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır" başlığıyla paylaşım yaptı.

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.