Sfantu Gheorghe şehrinde Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'da başlayacak.

Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alan Nesibe Aydın, üst tura çıkmak için namağlup yoluna devam eden rakibini yenmeye çalışacak.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk maçı ACS Sepsi-SIC, 70-56 kazandı.