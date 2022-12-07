NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Cavaliers, sahasında Lakers'ı yenerek 25. maçında 16. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta 43 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Mitchell, sahanın en etkili ismi oldu. Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaunt, Darius Garland da 21 sayı, 11 asistle "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti.

Lakers'ta son haftaların formda ismi Anthony Davis, grip benzeri belirtiler gösterdiği için ilk çeyrek sonunda sahayı terk etmek zorunda kaldı. All-star oyuncu Davis yalnızca 1 sayı atabildi.

21 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan LeBron James ve kenardan gelerek 19 sayı, 9 ribaunt üreten Thomas Bryant, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 116-102

Miami Heat-Detroit Pistons: 96-116

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 115-116