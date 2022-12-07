Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamaya göre, erkekler serbest stil ve kadınlarda Dünya Kupası, 10-11 Aralık tarihlerinde ABD'nin Iowa eyaletindeki Coralville kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk 5'te yer alan ülkeler ile dünya karması takımları katılacak.

İkinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, dünya karması takımının kadrosunda yer alacak.

Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, kadınlar 76 kiloda mindere çıkacak.

Xtream Arena'da düzenlenecek organizasyonda, dünya karmasının yanı sıra kadınlarda Japonya, ABD, Çin, Ukrayna ve Moğolistan mücadele edecek.

Erkeklerde ise ABD, İran, Japonya, Moğolistan, Gürcistan ve dünya karması takımları yarışacak.