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Spor
DHA 09.10.2023 14:05

Nenad Bjelica fesih görüşmeleri için Trabzon'a geliyor

Trabzonspor, büyük umutla yola çıkılan yeni sezonda yaşanan istikrarsızlık ve puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Nenad Bjelica ile düşündüğü ayrılığı resmiyete döküyor.

Nenad Bjelica fesih görüşmeleri için Trabzon'a geliyor
[Fotograf: AA]

Süper Lig’de 2 sezon önce gelen şampiyonluk sonrası baş gösteren dalgalı sürecin ardından yaşanan başkan ve teknik direktör değişimi istikrar sağlamaya yetmedi.

Abdullah Avcı’dan sonra Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu’na teslim edilen takımın başına gelen Nenad Bjelica’nın da kayıplara çare olamaması nedeniyle ayrılık kararı alındı.

Taraftardan Trabzonspor yönetimine "Bjelica gitsin" desteği
Taraftardan Trabzonspor yönetimine "Bjelica gitsin" desteği

Tazminatta indirim yapılması istendi

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından düğmeye basan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 8 haftada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Hırvat hocanın gönderilmesini istedi.

Milli ara nedeniyle ülkesine giden Bjelica ile avukatlar kanalıyla fesih tazminatında anlaşma sağlanmaya çalışıldı.

Trabzonspor'la gelecek sezon sonuna kadar yılda 1 milyon 600 bin euroluk anlaşması bulunan Hırvat hocaya tazminatta indirime gitmesi için teklif yapıldı.

Bjelica ile yüz yüze görüşme

Ücret konusunda tarafların uzlaşamaması üzerine Nenad Bjelica Trabzon’a gelerek yönetimle yüz yüze görüşme kararı aldı.

Bjelica'ın kente ayak basmasının ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas sorumluluğunda sözleşme fesih görüşmeleri için masaya oturulacak. Tazminat şartlarında tarafların uzlaşması durumunda ayrılık duyurulacak.

Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı anlaşması resmiyet kazanacak

Trabzonspor’da Bjelica ile ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından yeni teknik direktör olması beklenen Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.

Taraftarların da geri dönmesini istediği takımın son şampiyon hocasıyla başkan Ertuğrul Doğan arasında yapılan sözlü anlaşma resmiyet kazanacak.

Bjelica ayrılığının bugün kesinleşmesi halinde Abdullah Avcı’nın geri dönüşü duyurulacak.

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