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Spor
AA 09.10.2023 13:35

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kalkan etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) ikinci gününde Kemer-Kalkan etabı başladı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kalkan etabı başladı
[Fotograf: AA]

Etabın startı, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Kemer Saat Kulesi önünden verildi.

Turun 166,5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabına, 24 takımdan 161 bisikletçi katılıyor.

Bisikletçiler Tekirova, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş güzergahında pedal çevirerek Kalkan Mahallesi'ndeki finişe ulaşacak.

Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.

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