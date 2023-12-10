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Spor
AA 10.12.2023 14:03

NBA'in sezon için turnuvasını Los Angeles Lakers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvası final maçını kazanan Los Angeles Lakers, kupanın sahibi oldu.

NBA'in sezon için turnuvasını Los Angeles Lakers kazandı

Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde, Los Angeles Lakers ile Indiana Pacers takımları, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.

Maçın büyük kısmında rakibinden daha iyi savunma yapan Lakers, mücadeleyi 123-109 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmada öne çıkanlar

Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asist, LeBron James 24 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Austin Reaves 28 sayı, D'Angelo Russell 13 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

38 yaşındaki all-star James, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 20 sayı ve 11 asist, Bennedict Mathurin 20, Aaron Nesmith 15, Obi Toppin 13 sayıyla mücadele etti.

Bu kupayla, Los Angeles Lakers takımının tüm oyuncuları, kişi başı 500 bin dolarlık para ödülünü kazandı. Finalist Indiana Pacers oyuncularının her biri ise 200 bin dolar para ödülü elde etti.

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