ESPN'in haberine göre NBA'de bir süredir konuşulan plan, onaydan geçti ve NBA'in 31 Temmuz'da başlaması kesinleşti.

22 takımın mücadele edeceği yeni format, 30 takımın 29'unun onayıyla kabul edildi.

Orlando'da 8 normal sezon maçı, ardından play-offların oynanacağı yeni formatta, sıralamaya göre play-off şansı olduğu kabul edilen 22 takım seçildi.

Batı konferansından 13, doğu konferansından 9 takım

"6.5 galibiyet fark" kıstasına göre seçilen bu formatta, konferanslarda 8'inci sırada bulunan takımlar ile en fazla 6.5 galibiyet farkı bulunan tüm takımların yer alması kararlaştırıldı.

Bu sıralamaya göre, batı konferansından 13, doğu konferansından ise 9 takımın katılımıyla maçlar 31 Temmuz'da Orlando'da başlayacak.

8 normal sezon maçı oynanacak

8 normal sezon maçının ardından konferanslarda 8'inci ile 9'uncu sıralarda yer alan takımların, birbirleriyle arasında 4 ya da daha az galibiyet farkı oluşursa, 8'inci sıra için çift elemeli bir play-in turnuvası düzenlenecek ve eşleşmeyi kazanan takımlar, play-off'a adını yazdıracak.

Kimler dışarda kaldı?

22 takımlı formatın kabul edilmesi nedeniyle, 8 NBA ekibi sezonu noktalamış oldu. Doğu konferansından Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks ve Cleveland Cavaliers; batı konferansından ise Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors, sezonu bu formatın kabul edilmesi nedeniyle tamamladı.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde, NBA yönetimi finalleri 12 Ekim'de bitirmeyi planlıyor.