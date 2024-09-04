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Spor
AA 04.09.2024 19:34

Nazmiye Muratlı'dan bronz madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandı.

Nazmiye Muratlı'dan bronz madalya
[Fotograf: AA]

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Nazmiye, 45 kiloda final müsabakasına çıktı.

İlk hakkında 104, ikinci hakkında 107, üçüncü hakkında da 108 kilo kaldıran 45 yaşındaki milli sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Nazmiye, Paris 2024'te bronz madalya alarak tarihi bir başarı daha elde etti.

Altın madalyayı Çin'den Lingling Guo 122 kiloyla kendine ait dünya ve paralimpik rekoru kırarak kazanırken, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Zoe Newson 109 kilo kaldırarak aldı.

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