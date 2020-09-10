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Napoli başkanı koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan De Laurentiis'in dün yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.
Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki De Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.
Etiketler: Napoli Aurelio De Laurentiis koronavirüsSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 12:16
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