Ahmet Çıtak, yardımcı hakem olarak görev yaptığı karşılaşmada orta hakem Fulya Fırat ile tanıştı.

Bir süre önce nişanlanan çift, Sarıoğlan Belediyesi'nde nikahlarının kıyılmasıyla dünya evine girdi.

Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karşılaşmada başlayan tanışıklığımıza bugün nikah kıyarak son noktayı koyduk, mutluyuz." ifadelerini kullandı.