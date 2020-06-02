"I Am Ali (Ben Ali)" belgesel filmi boks tarihinin en büyük sporcularından biri olan Muhammet Ali'nin hayatına ilişkin detayları anlatıyor. İçerisinde Muhammed Ali'nin en yakınındaki insanların röportajları da olan belgesel, şimdiye kadar Ali hakkında yapılan en gerçekçi belgesel olarak kabul ediliyor.

3 Haziran 2016 tarihinde vefat eden efsane boksör, ölümünün 4. yılında TRT Spor’da anılıyor. 2014 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran I Am Ali belgeseliyle izleyenler ünlü sporcunun hayat hikayesine tanıklık edecek. Ali’nin daha önce bilinmeyen yönlerini anlatan belgeselin ardından sporcunun iki unutulmaz karşılaşması da ekranlara gelecek.

TRT Spor Muhammed Ali özel yayınları

• 3 Haziran Çarşamba 23.00: “Ben Ali” belgeseli

• 4 Haziran Perşembe 00.50: 1965 Muhammed Ali - Floyd Patterson Karşılaşması

• 4 Haziran Perşembe 01.40: 1967 Muhammed Ali vs Ernie Terrell Karşılaşması

“Ustalara Saygı” belgeseli sona eriyor

TRT Spor’da ekrana gelen “Ustalara Saygı” belgeseli bu hafta son bölümleriyle sporseverlere veda ediyor. Futbolun en sıra dışı adamlarını, unutulmaz rekabetlerini ve iz bırakan karşılaşmaları konu alan belgeselde bu hafta Messi-Ronaldo, Brezilya-İtalya ve Roma-Lazio gibi rakipler detaylıca incelenecek.

“Ustalara Saygı” belgeseli 9. ve 10. bölümleriyle 6 Haziran Cumartesi ile 7 Haziran Pazar saat 12.00’de TRT Spor’da.

Bundesliga karşılaşmaları TRT Spor’da

TRT Spor, futbolseverler için Almanya Bundesliga karşılaşmalarını ekranlara getirmeye devam ediyor. 6 Haziran Cumartesi saat 16.30’da RB Leipzig- Paderborn karşılaşmasının heyecanı TRT Spor ekranında yaşanacak.