Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün futbol A takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.