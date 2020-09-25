UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Skendija takımıyla Tottenham arasındaki müsabaka öncesinde sıra dışı olaylar yaşandı.

3-1 kazandıkları maçın ardından konuşan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, sahaya ısınmak için çıkan kalecilerinin üst kale direğinin normal olmadığını kendisine ilettiklerini açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı, "Her ne kadar bir kaleci olmasam da yıllardır futbolun içinde yer alan biri olarak ben de kale direğine baktığımda anormal bir durum olduğunu farkettim. UEFA yetkilisine konuyu ilettik ve üst kale direğinin yaklaşık 5 santim daha alçakta olduğunu gözlemledik" dedi.

Uyarının ardından kale direklerinin standart ölçülerine kavuştuğunu belirten Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı "Boyumun uzadığını zannettim. Oysaki kale direği 5 santimetre alçakmış" paylaşımı ile dikkat çekti.