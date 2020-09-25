Haber Giriş: Kaynak: DHA
1954 Kelkit Belediyespor'da 4 koronavirüs vakası
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor’da teknik direktör Ulaş Ulusan ile 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hafta sonu oynanacak (cumartesi) Modafen maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda teknik direktörümüz ve 3 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır” denildi.
Etiketler: 1954 Kelkit Belediyespor koronavirüsSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 18:00
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