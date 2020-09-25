Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hafta sonu oynanacak (cumartesi) Modafen maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda teknik direktörümüz ve 3 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır” denildi.